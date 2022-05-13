بلد آسيوي يسجّل أول وفاة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، تسجيلها أول وفاة بفيروس كورونا، قائلة إن أكثر من 187 ألف شخص يعانون حمى قد تم “عزلهم وتجري معالجتهم”، مشيرة إلى أن الفيروس انتشر “في كل أنحاء البلاد”.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم كيم جونغ-أون زار المقر الوطني للوقاية من الأوبئة و”أخذ علما بانتشار كوفيد-19 في كل أنحاء البلاد”.

وأشارت الوكالة إلى أن “حمى لم يتسن تحديدها انتشرت بشكل سريع في كل أنحاء البلاد اعتبارا من نهاية أبريل”.

وقالت إن ستة أشخاص كانوا مصابين “بحمّى” قد توفّوا، وإن واحدا من بينهم قد ثبُتت إصابته بالمتحورة المتفرعة عن أوميركيون، بي-إيه.2″.

ولفتت الوكالة إلى أنه بتاريخ 12 مايو وحده، كان هناك نحو 18 ألف شخص مصابين بحمّى في كلّ أنحاء البلاد، مضيفة أنه تم حتى الآن عزل 187800 شخص يجري علاجهم.