محمد بن مسعود - الدمام - وقال البنك في تنبيه عبر حسابه الرَّسمي بموقع تويتر، «بياناتك ملك لك.. احذرهم.. مشاركتك لمعلوماتك وبياناتك البنكية مع جهات تروج للفوركس غير المرخص تعرضك وأموالك للنصب والاحتيال».

كانت هذه تفاصيل خبر «المركزي» يحذر من مشاركة البيانات مع جهات تروج للفوركس: تعرِّضك وأموالك للنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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