اخبار دوليه – الأوكران يجمعون جثث الروس

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ خبراء الطب الشرعي الأوكرانيون، العمل بشكل دؤوب منذ أسابيع، لتمشيط الحقول والغابات والمباني المدمرة، في ضواحي العاصمة #كييف، لتجميع جثث الجنود الروس الذين لقوا مصرعهم هناك.

بعد العثور على الجثث واستخراجها، والتي بلغ عددها حوالي 200 جثة حتى الآن، يتم تخزينها في سلسلة من عربات السكك الحديدية المبردة، بانتظار معرفة أصحابها قبل دفنها.

ضواحي كييف كانت شهدت أسابيع من القتال العنيف، بعد الغزو الروسي في فبراير، قبل أن تبدأ بالتراجع في أواخر مارس، تاركة وراءها عشرات القتلى.