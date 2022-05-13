رابطة العالم الإسلامي: الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية شمال سيناء إجرام غادر

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطةً أمنيةً شمال سيناء في جمهورية مصر العربية، ونجمَ عنه عددٌ من الوفيات والإصابات في صفوف القوات الأمنية.
وندَّدَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الهجوم الإجرامي الغادر، الذي يؤكد الضرورة الملحة لمواصلة الجهد الدولي المشترك على مختلف المحاور؛ لدحر التطرف والإرهاب والقضاء على منابعه، مجدداً التأكيد في هذا السياق على أن هذه الاعتداءات الغادرة لن تزيد مصر إلا قوة وعزيمة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.
وشدَّد باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ولمصر العزيزة قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردَّ كيد الإرهاب في نحره، ويقي الجميع شرَّه.
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