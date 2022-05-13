شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية أرفى تعايد مصابي التصلب المتعدد وتحتفي بهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن اليوم العالمي للتصلب المتعدد أقامت جمعية أرفى للتصلب المتعدد، أمس الأول، برنامجا ترفيهيا لمصابي التصلب المتعدد وبمشاركة عدد من مستفيدي مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام بحديقة المركز، وذلك تفعيلا لمبادرة «كن قويا من أجلك» والذي يقام طوال شهر مايو بأكثر من 25 موقعا بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وبدأ البرنامج بمسابقات ترفيهية على المسرح، مما أدخل السرور على المصابين وانتهى برسائل قدمها المصابون بأنفسهم تحمل إصرارهم للتغلب على التصلب المتعدد الذي لن يقف حائلا دون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. والحضور اللافت للمصاب عبد الرحمن القحطاني وهو لواء طيار حربي متقاعد أصيب بالتصلب منذ عام ولم يثنه ذلك، ولم يحبط عزيمته في الوقوف على قدميه وتقديم نفسه كنموذج مثالي للعزيمة والإصرار.

ومن دولة الإمارات حضر الشاب حسين الخضر خصيصا لحضور البرنامج والمشاركة ضمن فعاليات جمعية أرفى ومشاركة الآخرين قصصا إيجابية تحفز كل مصاب بعدم الاستسلام للمرض وعدم السماح لليأس بالتسلل لنفوسهم. ثم مشاركات متعددة لمصابين آخرين وجلسات نقاش في الموضوع المشترك الأكبر بينهم وهو التصلب المتعدد وكيفية التعايش معه والتغلب عليه وطرق العلاج الطبيعي المناسبة والأدوية المستخدمة.

يذكر أن فعاليات اليوم العالمي للتصلب سوف تستمر لغاية 31 من مايو، وستقام في عدد من المجمعات التجارية وبمشاركة مطاعم ومقاهٍ وجهات حكومية.