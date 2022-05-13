شكرا لقرائتكم خبر عن .. و10 مبادرات ضمن «المحفظة الخمسية» للمشاريع التطويرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، أهمية التكاملية لتطوير خطط العمل على برامج تحسين المشهد الحضري، ومعالجة وإزالة عناصر التشوه البصري، ومساعي الأمانة وجهودها الحثيثة في إتمام المشاريع التطويرية والخدمية القائمة، والبدء في الخطط التنفيذية للمشاريع القادمة.

خطط ومشاريعجاء ذلك خلال لقاء المستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني، أمين الأحساء، بمقر الأمانة، أمس بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والأمانة للاطلاع على أبرز خطط ومشاريع الأمانة الآنية والمستقبلية وجهودها في رفع مستوى المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.

تقرير مرئي وشهد اللقاء تقديم تقرير مرئي للخطة الإستراتيجية «المحفظة الخمسية» لوكالة المشاريع بالأمانة، والتي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتركز في 10 مبادرات، تتضمن إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وتطوير المباني والمرافق البلدية، وسفلتة مخططات ذات أولوية لأراضي المنح، وتهيئة المواقع الاستثمارية، ومعالجة التشوه البصري وتجميل المدن، ومشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.تحسين الإيرادات وشملت المبادرات تحسين إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومشاريع أنسنة المدن، وتعزيز السلامة المرورية في الطرق، وتحسين آليات إدارة المشاريع، ورفع كفاءة تصنيف المقاولين والاستشاريين، من خلال تنفيذ نحو 322 مشروعًا.

خطط الأمانة واستعرض التقرير خطط الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، في ظل استمرارية التعاون والتكاملية مع القطاعات الحكومية والخدمية المعنية بمعالجة التشوه البصري، وكذلك تدعيم جوانب التطوع البلدي والمشاركة المجتمعية في هذا المسار.

محاور مستهدفةوأشار التقرير إلى إطلاق الأمانة حملة «استبدلها بشجرة» الهادفة إلى إزالة مظلات السيارات، واستبدالها بزراعة الأشجار، وذلك في 54 محورًا مستهدفًا.

حملة مشتركةوكشف التقرير عن منجزات الأمانة في الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية، وشمل ذلك معالجة 140 ألف متر طولي حُفر شوارع، وصيانة 110 آلاف متر طولي من أرصفة الطرقات، وإصلاح وصيانة 20500 عمود وفانوس إنارة، ورفع 11600 حاجز خرساني، ومعالجة وضع 21682 حاوية نظافة، وإعادة طلاء 400 ألف متر طولي لأرصفة وبردورات، ورفع 1838 سيارة تالفة ومهملة، ومعالجة 11367م2 كتابات مشوهة على الحوائط، ورفع ونقل 820 ألف م3 مخلّفات إنشائية.