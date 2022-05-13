شكرا لقرائتكم خبر عن ركن للتوعية بـ«الحساسية الغذائية» في «ولادة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمّع الشرقية الصحي، أمس، ركنًا توعويًا حول «الحساسية الغذائية»، وذلك بحضور رئيس تشغيل المستشفى سعد الدوسري.

كما نظم المستشفى فعاليات للاحتفال بـ«اليوم العالمي للتمريض»، بحضور الدوسري، وتضمنت الفعالية إقامة 6 أركان توعوية من داخل المستشفى، بهدف تقدير وإبراز دور التمريض في تقديم الرعاية الصحية.

وكان المستشفى قد استضاف فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر، تحت شعار «كن إنساناً لطيفاً» في بهو قسم الأطفال بالمستشفى بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية وعدد من الجهات.

وتضمنت الفعالية إقامة 6 أركان توعوية من داخل المستشفى بهدف توعية وتثقيف الزوار، وذلك بحضور رئيس تشغيل المستشفى سعد الدوسري، ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية د. خالد العنزي.