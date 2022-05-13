شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستقبل المسؤولين بمناسبة تعيينه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، أمس، بديوان المحافظة، مديري الجهات الحكومية، وأصحاب الفضيلة والمعالي، وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيين سموه محافظاً لمحافظة الأحساء.

وكان في استقبال سموه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، ووكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري.

ورحَّب سمو محافظ الأحساء بالحضور، ورفع عبارات الشكر والتقدير لمقام القيادة الحكيمة، ولسمو وزير الداخلية ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

وختم سموه قائلاً: «أقدم شكري لكم جميعاً على حسن الاستقبال والحفاوة التي رأيتها منكم، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء وجميع المسلمين».