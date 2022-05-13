شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية التعاون لإنجاح «تعداد السعودية 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على ضرورة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، للجهات الحكومية في المنطقة والمحافظات وجميع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2022م. وأكد سموه أهمية تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص، وبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المشروع الوطني، الذي سيساهم في معرفة الاحتياجات الفعلية ورسم الخطط الإستراتيجية المستقبلية.

وأشاد سموه بالوسائل المتعددة التي أضافتها الهيئة العامة للإحصاء في تعداد السعودية 2022 والجهود التي يبذلها فريق الهيئة في المنطقة وإشراك الجهات الحكومية في جميع مراحل المشروع والاستفادة من جميع الإمكانيات المتوافرة لإنجاح هذا المشروع الوطني.

وأكد سموه أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة كان لها أثر إيجابي لحث جميع أفراد المجتمع للمشاركة واختيار الطريقة الأنسب لتقديم البيانات.

الاستفادة من جميع الإمكانيات المتوافرة لإنجاحه

يساعد في رسم الخطط الإستراتيجية المستقبلية

المشروع يسهم في معرفة الاحتياجات الفعلية

بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المشروع الوطني