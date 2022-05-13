شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه الجهات الحكومية بالتعاون لإنجاح تعداد «السعودية 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، جميع الجهات الحكومية في المنطقة والمحافظات وجميع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، بأهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2022م.

وحث سموه، السكان من مواطنين ومقيمين، على المشاركة بفعالية والتعاون مع الباحثين الميدانيين للهيئة، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال إحدى الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بالمراكز التجارية أو من خلال العد الميداني.

وأكد سموه أن المعلومات ستمكن أصحاب القرار من معرفة الأولويات ورسم الخطط والإستراتيجيات للسنوات القادمة لتحقيق رفاهية كل مَن يعيش على أرض المملكة.

وأشار سموه إلى ضرورة مشاركة الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص في المنطقة بتوعية منسوبيهم بأهمية التعداد والطرق المتاحة لتقديم البيانات واستغلال التقنية للمشاركة في العد الذاتي ونشر ما يصدر من الهيئة العامة للإحصاء من معلومات ومواد إرشادية لضمان نجاح مهمتهم في المنطقة الشرقية.

طالب السكان بالتعاون مع الباحثين الميدانيين

المعلومات تمكن أصحاب القرار من معرفة الأولويات