شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برنامج الغدد الصماء بـ«ولادة الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الولادة والأطفال، أحد مكونات تجمع الأحساء الصحي، على اعتماد برنامج الغدد الصماء والاستقلاب لدى الأطفال من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات، التي على ضوئها مُنح الصلاحية الكاملة ليكون مقرا تدريبيا لتنفيذ البرنامج.

جاء ذلك بعد استيفاء المستشفى وتحقيق معايير ومتطلبات الاعتماد المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استنادا على اللوائح الرسمية الخاصة بالاعتماد.