شكرا لقرائتكم خبر عن تفوقوا علميا.. 36 ألف ريال لـ 18 طالبا بـ «تقنية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد 18 متدربا بالكلية التقنية في محافظة الأحساء، مكافأة حفل «جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي»، عن الفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ، التي وصلت إلى 36 ألف ريال، بواقع 2000 ريال لكل متدرب.

وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشريدي أن هذه الجائزة تعتبر حافزا لتقديم المزيد من العطاء للمتدربين، معربا عن صادق تهانيه للمتدربين المتفوقين والحاصلين على الجائزة.

من جهته، قال مدير وحدة الخدمات الإرشادية زياد العنزي: إن الجائزة عبارة عن مبلغ مالي قدره 2000 ريال وشهادة شكر وتقدير لكل متدرب متفوق تصدر من الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة، التي تتولى الإشراف على جائزة التفوق العلمي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد وبدعم من الصندوق الرئيس للمتدربين.

وأضاف: تم تسليم الفائزين الثمانية عشرة مبلغا ماليا قدره «36000» تصرف عن طريق الصندوق الرئيس للمتدربين بالمؤسسة، مشيرا إلى أنه يشترط حصول المتدرب على نسبة «4.75 من 5.00» وأكثر عند تخرجه وألا يكون المتدرب قد رسب في أي مقرر تدريبي.