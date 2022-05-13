شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ممرضي «حفر الباطن المركزي» في اليوم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت إدارة مستشفى حفر الباطن المركزي، الورود على كل الممرضين والممرضات العاملين بالأقسام الطبية المختلفة داخل المستشفى، وذلك ضمن تفعيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، اليوم العالمي للتمريض.

جاءت هذه المبادرة عرفاناً وشكراً لخط الدفاع الأول لصحة الإنسان، وهم الممرضون والممرضات، ونقل مدير مستشفى حفر الباطن المركزي ثامر الشلاقي، تحايا الشكر والعرفان المرسلة لطاقم التمريض من قبل مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي.

كما وزعت إدارة المستشفى الورود على حراس الأمن والمناوبين، مع تقديم الشكر لجزيل عملهم، وتأتي هذه المبادرة مكملة لعدد من المبادرات، التي تحرص على تفعليها صحة حفر الباطن، والتي تستهدف تعزيز الانتماء والثناء والشكر للعاملين بالقطاع الصحي.