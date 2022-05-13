شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 458 موجها صحيا بـ «الأمراض غير السارية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف برنامج «التوعية بالأمراض غير السارية»، الذي نفذته إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي، 458 موجهًا صحيًا، وذلك عن بُعد عبر الغرف الافتراضية.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حزمة من المحاور التي جاءت في البرنامج، بدءا من الوقوف على تعريف الأمراض غير السارية، وكذلك تسليط الضوء على العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، إضافة لمحور أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.