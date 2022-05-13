شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة اللوحات الإرشادية بطرق وشوارع الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية الجبيل، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال صيانة وتنظيف اللوحات الإرشادية بطرق وشوارع المدينة، إضافةً إلى بدء أعمال إزالة طبقة الأسفلت وطلاء أرصفة طريق الملك فيصل الغربي.

من ناحيتها، كثفت لجنة إسكان العمالة حملات الرقابة على المساكن، عبر توجيه إنذارات ووضع ملصقات للمراجعة، وجار العمل على اتخاذ ما يُلزم.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، مع استمرار أعمال الرقابة الميدانية والتفتيش على المحلات التجارية؛ لضبط المخالفات.