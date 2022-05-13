شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 134 شجرة و22300 زهرة وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 134 شجرة، و22300 زهرة، وذلك خلال أعمالها الميدانية لمتابعة وصيانة الحدائق والمرافق البلدية، خلال الأسبوع الماضي.

وأنجزت الأمانة قص المسطحات بمساحة 176200م3، وصيانة شبكات الري 1800م، إضافةً إلى صيانة «ألعاب - أسوار - مضخات» بعدد 37 متابعة، وإغلاق 18 بلاغا، والعمل مستمر نحو «شرقية خضراء».

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».