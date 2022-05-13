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التأكد من توافر الاشتراطات بمعارض السيارات

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الدمام - شريف احمد - كثف مراقبو إدارة الأسواق ببلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الجولات الميدانية على معارض السيارات؛ للتأكد من توافر الاشتراطات البلدية والاستثمارية، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعارض المخالفة.

على جانب آخر، ضبطت بلدية غرب الدمام شاحنة يلقي سائقها الأنقاض والمخلفات في المناطق الممنوعة، وجار العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، استمرارا للجولات الرقابية لتحسين المشهد الحضري، تحقيقا لأنسنة المدن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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