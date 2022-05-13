شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من توافر الاشتراطات بمعارض السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف مراقبو إدارة الأسواق ببلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الجولات الميدانية على معارض السيارات؛ للتأكد من توافر الاشتراطات البلدية والاستثمارية، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعارض المخالفة.

على جانب آخر، ضبطت بلدية غرب الدمام شاحنة يلقي سائقها الأنقاض والمخلفات في المناطق الممنوعة، وجار العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، استمرارا للجولات الرقابية لتحسين المشهد الحضري، تحقيقا لأنسنة المدن.