شكرا لقرائتكم خبر عن 8100 حديقة ومتنزه على مساحة 155 مليون م2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لـ(اليوم)، عن وصول عدد الحدائق والمتنزهات والساحات بمناطق المملكة كافة، لـ 8100، على مساحة تتجاوز 155 مليون م2، خلال العام الماضي 2021م.

وبنيت أن العام الماضي شهد تدشين 217 حديقة عامة، و50 ساحة بلدية، و254 ملعبا بلديا، و113 ساحة مواقف، مشيرة إلى أنه جرى، خلال تلك الفترة، زراعة أكثر من 2.3 مليون شجرة، بينما بلغ عدد المساحات الخضراء 17.5 مليون م2، وذلك لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري تماشيا مع مستهدفات برنامج جودة الحياة.