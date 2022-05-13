شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء دوليون بملتقى التميز البحثي في جامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثّلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ملتقى «التميز البحثي لتطوير جودة البحث العلمي وأثره»، بمشاركة

متحدثين وخبراء من داخل المملكة وخارجها، تعزيزًا لدعم التميز في البحث والنشر العلمي وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار.

ويتضمن الملتقى، الذي يُعقد برعاية رئيس الجامعة د. عبدالرحمن اليوبي، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، محاضرات نوعية وورش عمل وجلسات نقاش ومعرضا مصاحبا يشمل عـرض أدوات تطوير البحـث العلمي، بمشاركة أهـم الناشرين وقواعد البيانات العلمية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. أمين نعمان أن الملتقى يضم كوكبة من المشاركين في حقل البحث العلمي من جامعات وشركات كبرى، للإسهام في تحقيق أهداف الملتقى وتنمية وتطوير البحث العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز.

وأضاف إن الملتقى يتطلع لنشر ثقافة جودة البحث العلمي عبر أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن تبادل التجارب الناجحة في النشر العلمي والتعرف على مؤشرات أداء جودة البحث العلمي على المستويَين المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى تحقيق استفادة مميزة لجمهور الباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس وكافة المهتمين بمجال البحوث العلمية.

وأكد أن جامعة الملك عبدالعزيز تحرص باستمرار على إثراء العملية التعليمية من خلال العمل في بيئة ترتكز على البحث العلمي ونشر المعرفة وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وعقد المؤتمرات والملتقيات للارتقاء بمستوى البحث العلمي.

يُذكر أن الملتقى يُعد الأول من نوعه الذي يُعقد بهذا المستوى من المشاركة المحلية والخارجية وعلى مدار يومين، إذ يتضمن على هامشه معرضًا مصاحبًا والعديد من الفعاليات أبرزها محاضرات وورش عمل وجلسات نقاش تستهدف دراسة رفع جودة البحث العلمي.