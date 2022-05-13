شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 120 مليون م3 مخلفات بناء وهدم في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات خلال العام الماضي 120.871.162 م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «معالجة مظاهر التشوه البصري».

وتتضمن المبادرة إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء.

ووفقا للتقرير السنوي، فقد عملت الوزارة على خطة لمعالجة 85 طريقا مؤهلا، وتحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها سحب السيارات التالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إذ جرى إزالة 116.638 سيارة خلال العام الماضي، كما تمت معالجة وضع 2.188.530 حاوية نظافة داخل الأحياء في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إزالة 1.066.463 لوحة دعائية مخالفة، وكتابات مشوهة للمظهر العام بمساحة 2.836.447 م2، ومعالجة وضع 58.061 متجرا متنقلا مخالفا، فضلا عن تقليم وتنسيق وزراعة 14.528.405 شجرات في الشوارع الرئيسة والفرعية، وإزالة 20.621 موقعا لاستراحات وأحواش ماشية وعشش ومخيمات منتشرة عشوائيا في مختلف مناطق المملكة.