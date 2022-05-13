شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يشيد بجهود الجامعة الإسلامية لنشر العلم الشرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أمس في مكتبه بالرياض، صاحب السمو الأمير د. ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. نبيل الحارثي، والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة د. عبدالرحمن بن عودة البلادي.

وأثنى سماحة مفتي عام المملكة على الدور الكبير للجامعة الإسلامية وجهودها لنشر العلم الشرعي وتعليم أبناء المسلمين حول العالم، سائلا الله تعالى أن يوفق القائمين عليها، وأن يوفق طلابها لكل خير.

واستعرض مدير الجامعة الخطة الإستراتيجية التي أطلقتها الجامعة التي راعت تقوية أصول الجامعة في كلياتها وتعزيز البرامج في الكليات، موضحا الخطط والمشاريع التي وضعتها الجامعة لخدمة طلابها، وعرض جانبا من برامج وأنشطة الجامعة وخدماتها التعليمية والبحثية التي تقدمها وفق متطلبات الجودة ومعايير الإتقان.