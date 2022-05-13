شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بخريجي الدبلومات العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت كلية الملك فهد الأمنية بخريجي برامج الدبلومات العليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية، من منسوبي القوات العسكرية وقوى الأمن الداخلي والجهات الحكومية، البالغ عددهم (90) خريجًا.

وأعلن مدير عام الكلية اللواء د. علي بن عبدالرحمن الدعيج اعتماد دبلوم عالٍ جديد يضاف إلى دبلومات المعهد العالي، وهو دبلوم (القانون الإداري)، ليصبح عدد الدبلومات العليا في المعهد (9) دبلومات، مؤكدًا سعي الكلية إلى استحداث البرامج التي تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات المستفيدة، وتعظيم الفائدة العلمية والمهنية للخريجين.