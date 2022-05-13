محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الرياض أقدم محتجون في مدينة “جونقان” التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غرب ايران، فجر الجمعة، على إضرام النار في قاعدة تابعة لقوات الباسيج و”الباسيج” هي مليشيات عسكرية وتعد الذراع العسكري للحرس الثوري الايراني وأظهرت مقاطع فيديو اطلعت عليها مراسلة “العين الإخبارية”، المحتجون وهم يحرقون مبنى القاعدة ويحطمون الأثاث والمعدات الموجودة فيها وحسب شهود عيان فقد هتف محتجون “الموت لإبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني) وعلي خامنئي (مرشد إيران)”، فيما أقدم آخرون على إحراق العلم الايراني وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع مسيرات أخرى خرجت في عدة مدن ايرانية على خلفية سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون في جنوب غرب ايران يحرقون قاعدة لقوات الباسيج وسط هتافات ضد المرشد والرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.