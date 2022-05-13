210 ملايين ريال إيرادات الكافيهات والمطاعم يومياً في 2022 !

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن إيرادات المطاعم والمقاهي سجلت نمواً قوياً ومتصاعداً خلال السنوات الأخيرة، لترتفع قيمة مبيعات المطاعم والكافيهات يومياً إلى 209.79 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، بما يعادل 6.29 مليار ريال في الشهر الواحد فقط.

أعلى مستوى تاريخي

اقتربت مبيعات الكافيهات والمطاعم خلال شهر مارس الماضي من مستويات 7 مليارات ريال شهرياً، إذ سجلت مبيعات تلك المحلات خلال شهر واحد فقط نحو 6.93 مليار ريال، كأعلى مستوى تاريخي لها، وتنشط عادة مبيعات الكافيهات والمطاعم في نهاية الشهر الميلادي، تزامناً مع إيداع الرواتب من قبل الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

385 % ارتفاعها في 4 سنوات

أظهرت إحصائيات حكومية، أن سلسلة ارتفاع مبيعات المطاعم والمقاهي سجلت نمواً قوياً في آخر 4 سنوات، إذ بلغت نسبة صعود المبيعات في آخر 4 سنوات، وتحديداً منذ عام 2017 حتى عام 2021 نحو 385%، بعد أن كانت المبيعات الإجمالية للمطاعم والمقاهي كافة عام 2017 نحو 12.92 مليار ريال، فيما صعدت القيمة إلى 62.65 مليار ريال في العام الماضي 2021.

«منشآت»: 16.5 ألف رخصة جديدة بنشاط الطعام

كشفت هيئة المنشآت في تقرير حديث لها، اطلعت «عكاظ» عليه، أن إجمالي الرخص الجديدة لأنشطة خدمات الإقامة والطعام قفزت 23%، بدخول نحو 16,531 رخصة في هذا القطاع، مع تجديد 31,905 رخصة تعادل نسبتها 19%.

وأفصحت الهيئة أن سوق المطاعم في السعودية بلغ نحو 84.1 مليار ريال، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 12.2% خلال الفترة ما بين 2020 حتى 2025.

أسباب الانتعاش

أكد المتخصص في قطاع تطوير الأعمال محمد عبدالحكيم، أن قطاع المطاعم والكافيهات من أكثر القطاعات استهلاكاً من الأفراد والأسر، وبيّن أن قطاع الكافيهات تحديداً من أكثر القطاعات إقبالاً من المستهلكين ورواد الأعمال لسببين؛ الأول لقلة تكلفتها على رواد الأعمال، إذ يقتصر دورها على تقديم أنواع محددة من المنتجات وبهامش ربح عال، فيما يكثر الإقبال عليها من المستهلكين نظراً لأن المبالغ المدفوعة من قبلهم غالباً لا تتجاوز 100 ريال للفرد في الزيارة، إلا أن هامش ربحها كبير لرواد الأعمال.

تستحوذ على 14 % من السيولة المتداولة

استحوذت قيمة مبيعات المطاعم والمقاهي على 14.15% من إجمالي المبيعات التي سجلت في الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت إجمالي قيمة المبيعات عبر الخدمات الإلكترونية نحو 133.44 مليار ريال، كان نصيب المطاعم والمقاهي منها نحو 18.88 مليار ريال.

وتجاوزت مبيعات المطاعم والمقاهي كلاً من مبيعات قطاعات «الاتصالات، التعليم، المجوهرات، مواد البناء والتعمير، الأثاث، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية» مجتمعة.

مبيعات المطاعم والمقاهي:

209.79 مليون ريال يومياً

16.5 ألف رخصة جديدة

استحوذت على 14 % من المبيعات

قفزت 385 % خلال 4 سنوات