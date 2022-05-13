سبب الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف أستاذ اقتصاد بجامعة الملك سعود عن سبب ارتفاع الأسعار المتتالي في المواد الغذائية الموجودة بالمملكة.

وقال خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية : ” الارتفاعات المتتالية في الأسعار بسبب زيادة الطلب وتكلفة الإنتاج” لافتاً إلى أن أحد أسباب التضخم هو تضخم المستورد لأن كثير من السلع يتم استيرادها من الخارج وارتفعت أسعارها.

وأشار إلى أن هذا التضخم لا يعني أن هناك من يستغل الظروف منوهاً بتصريح لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قبل 3 أيام عن أسباب ارتفاع النفط حيث قال : ” ارتفعت أسعار النفط لكن أسعار المشتقات بعد التكرير ارتفعت بنسبة أكبر لافتاً إلى أن هناك مصافي في الدول الأوروبية استغلت ارتفاع أسعار النفط وهذا نفسه ما حدث مع المنتجات الغذائية