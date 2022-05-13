محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت سفارة المملكة في بريطانيا، مباشرتها حاليا مع الشرطة البريطانية، وضع طالب مبتعث أغلق الموظفون “كوفي شوب” كان جالسًا بداخله، وغادروا دون علمهم بوجوده.
وكان الطالب يستمع لإحدى المحاضرات في الدور الثاني داخل الكوفي، ويضع سماعة الرأس في أحد زوايا المقهى، إذ لم ينتبه الموظفون لوجوده، وغادروا بعد انتهاء الدوام الرسمي، حسب عكاظ.
وتفاجأ الطالب بعد انتهاء المحاضرة بإغلاق الكوفي ووجوده وحيدا بين الجدران مما دفعة للاتصال بالسفارة في لندن وإبلاغهم بالحادثة، والتي تجاوبت بالاتصال على الشرطة البريطانية، وتوجه مندوب من السفارة إلى الكوفي في مدينة كانليورث بكوفنتري لمباشرة الحالة والاطمئنان عليها.
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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة تباشر بلاغًا باحتجاز مواطن في «كوفي» ببريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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