«الآسيوي» يحدد آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-2024

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، آلية المشاركة في بطولتي؛ دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، بعدما أبلغ الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها في البطولتين بقواعد تحديد هوية المتأهلين إلى المسابقين في نسخة 2023-2024.

وخاطب «الآسيوي» الاتحادات الوطنية، عقب مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد القاري على توصية لجنة المسابقات، والتي تضمنت تعديل الرزنامة الخاصة بالبطولات، لتصبح بالصيغة الموسمية وليس السنوية، حيث تبدأ في الخريف وتنتهي في الربيع.

وكشف نضال بحران، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي، أنه تم التأكيد على أن صلاحية اختيار الأندية المشاركة، هي من اختصاص الاتحادات الوطنية، على اعتبار مرور موسمين كرويين قبل انطلاق النسخة القادمة موسم 2023.

وأكمل نضال بحران: «الاتحاد الآسيوي يحرص على تأكيد المشاركة الفاعلة للاتحادات الوطنية في مثل تلك القرارات ويجب الإشارة إلى حصول الأندية المؤهلة بحسب المقاعد المحددة يستوجب الحصول على الرخصة الآسيوية»

ولفت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي إلى أنه “تم التأكيد على ضرورة استيفاء الأندية المشاركة في المسابقات القارية، لكافة المعايير الرياضية المنصوص عليها في دليل المشاركة في بطولات الأندية الآسيوية».

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وأضاف مسؤول الاتحاد الآسيوي: «فيما يتعلق بالاتحادات الوطنية التي تستكمل إقامة موسمين رياضيين متتاليين قبل انطلاقة موسم 2023-2024، يتم اختيار الأندية المؤهلة من موسمي 2021- 2022، 2022-2023، بحسب المعايير الرياضية المشار إليها في دليل المشاركة».

وختم متحدث الاتحاد الآسيوي تصريحاته، بالتأكيد على أن الإجراء المقرر شدد على أنه يمكن لأي اتحاد وطني إجراء مباراة أو لقاءات فاصلة -عند الضرورة- من أجل تحديد هوية الأندية المشاركة في نسخة 2023-2024.