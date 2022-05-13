استقبل 13.6 مليون مسافر.. مطار دبي الدولي يسجل ارتفاعًا غير مسبوق في حركة المسافرين منذ 2020

محمد بن مسعود - الدمام - سجل مطار دبي الدولي DXB ارتفاعا قياسيا في عدد المسافرين منذ عام 2020 حيث استقبل نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري ليعتبر مؤشرا قويا على استعادة حركة الركاب والزخم الكبير في أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم مسجلا أعلى معدل في حركة المسافرين للربع الثاني على التوالي التي تجاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي DXB مؤشر الـ 10 ملايين مسافرا.

وساهمت زيادة حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال شهر مارس من العام الجاري بنحو 5.5 مليون مسافر في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الربع الأول إلى 13.6 مليون مسافر مسجلة زيادة قياسية بنسبة 15.7 بالمائه مقارنة بـ 11.8 مليون مسافر في الربع الأخير من عام 2021 و5.7 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2021.

ويتصل مطار دبي الدولي DXB بأكثر من 193 وجهة عالمية على مستوى 92 دولة من خلال 73 شركة طيران دولية.

وبلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 519,555 طن من الشحن الجوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مسجلة انخفاض بنسبة 15.5 بالمائه مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 الذي سجل حوالي 614 ألفا و834 طنا.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الأول 81 ألفا و966 بزيادة قدرها 5.8 بالمائه مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 حيث تم تسجيل 77 ألفا و475 رحلة عبر مطار دبي الدولي DXB.

واحتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث حجم الركاب حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 1.6 مليون مسافر تليها المملكة العربية السعودية بحوالي 1.1 مليون مسافر ثم باكستان بـ 997 ألف مسافر والمملكة المتحدة 934 ألف مسافر.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن جاءت الصدارة لمدينة لندن 617 ألف مسافر تليها الرياض 517 ألف مسافر ثم جدة 337 ألف مسافر وأخيراً إسطنبول مع 324 ألف مسافر.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي إن الأداء القوي الذي يشهده مطار دبي الدولي DXB على مدار الفترة الماضية يشكل إنجازا كبيرا ومحطة مهمة في تاريخه حيث يعكس استراتيجية دبي الاستباقية وجهودها الدؤوبة لاستعادة حركة الطيران وإعادة قنوات التواصل بين الدول فضلا عن ريادتها العالمية في قيادة صناعة الطيران حول العالم لتصبح نموذجا يحتذى به .

وتابع: الخروج من أزمة عالمية غير مسبوقة وعلى الرغم من التعافي المتواصل لحركة الركاب مدفوعة بعدة عوامل ..أدت إلى تجاوز معدلات ما قبل الجائحة إلا أن عودة السفر مع فتح العديد من الأسواق الرئيسية ساهمت بشكل كبير في تحقيق انتعاش في حركة المسافرين بزيادة تقدر بنسبة 60 بالمائه عن مؤشرات عام 2019.» وأضاف غريفيث أن هناك توقعات واعدة للعام الحالي في ظل مؤشرات الأداء القوي حتى الآن حيث تشير التوقعات أن تصل حركة الركاب السنوية إلى 58.3 مليون مسافر لتتجاوز بذلك التوقعات الأولية بزيادة كبيرة.