سمو محافظ الأحساء يستقبل مسؤولي المحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الرياض استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء , بديوان المحافظة اليوم , مديري الجهات الحكومية بالمحافظة , بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

وحث سموه مسؤولي المحافظة على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة , منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- للمحافظة من دعم واهتمام متواصل .

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