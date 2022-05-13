شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإذاعات العربية يوافق على استراتيجيته الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) على الاستراتيجية الاستثمارية المستقبلية للاتحاد، بالإضافة لاستعدادات إقامة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الذي عقد في العاصمة التونسية "تونس"، برئاسة رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

ويُعد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من أهم الفعاليات الإعلامية في المنطقة؛ نظراً لما يشهده من مشاركة عربية ودولية المختصة في الجوانب الإذاعية والتلفزيونية.

وناقش الاجتماع الاستراتيجية الاستثمارية المستقبلية للاتحاد، وضرورة استثمار فرص المنافسة الإعلامية لتحقيق التحول التمويلي، وجعل الاتحاد مكتفياً ذاتياً.

وأقر الاجتماع قرار إقامة مركز تجاري وترفيهي في تونس، لتحقيق عائد استثماري للصندوق الخاص بالاتحاد، كما صدرت الموافقة على عدد من القرارات التي تعزز من التوجه الاستثماري؛ بهدف التركيز على المرحلة المقبلة، والتأقلم مع التغيرات الإعلامية، وطرح المجتمعون عدداً من التوجهات للتكامل مع الطوفان الرقمي العالمي الذي بدأ يشكل اتجاهاً إعلامياً منافساً.

وأكد الحارثي خلال اجتماعه مع منسوبي الاتحاد التطلع لمواكبة التغييرات التي فرضها الواقع الإعلامي الجديد بعد جائحة كورونا، مبيناً في الوقت ذاته بأن طموحات التغيير والتطوير كثيرة ومشروعة في ميدان التنافس الإعلامي الذي يتطلب الابتكار والتطوير المستمر.

وكان الرئيس التنفيذي قد زار مقر الاتحاد، وتعد الزيارة هي الأولى بعد تولي المملكة رئاسة الاتحاد، حيث قام بجولة في مقر الاتحاد، اطلع خلالها على آلية سير العمل والخدمات المقدمة من الاتحاد للدول الأعضاء، كما زار مقر أكاديمية التدريب الإعلامي بالاتحاد، وتعرف على برامج التدريب والتطوير المقدمة.

وأشاد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية في ختام كلمته بالكفاءات والكوادر التي يضمها الاتحاد، الذي يعد أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك.