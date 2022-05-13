شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. «الدمام الطبي» يعالج ارتجاع المريء بالحلقة المغناطيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فريق مركز السمنة بمجمع الدمام الطبي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، معاناة مريضة بالعقد الرابع من العمر كانت تعاني من ارتجاع مريء شديد، وذلك من خلال إجراء عملية ارتجاع المريء بواسطة تقنية الحلقة المغناطيسية والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والتجمعات الصحية، وتكللت العملية بالنجاح.

وأوضح مدير مركز جراحات وأمراض السمنة بالمجمع د. مالك المطيري، أن المريضة كانت تعاني من ارتجاع مريء شديد منذ عدة سنوات ولم تستجب للعلاجات الدوائية، مبينا بأن الأشعة التشخيصية التي أجريت للمريضة بعد أول يوم للعملية أثبتت أنها لا تعاني من أي أعراض ولله الحمد.

وأضاف د. المطيري أن التقنية الجديدة لعملية وضع الحلقة المغناطيسية تساهم في تقوية عضلة أسفل المريء لمنع الارتجاع من المعدة إلى المريء، وأنها تم الاعتراف بها من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية والسعودية، وهي تعتبر من التقنيات الحديثة لعلاج ارتجاع المريء ويمكن للمريض أن يتناول الطعام مباشرة بجانب أنها تجرى ضمن جراحة اليوم الواحد وأن مضاعفاتها أقل بكثير مقارنة بالعملية التقليدية «طي المعدة»، التي تتسبب في تغير الشكل التشريحي للمعدة ويحتاج فيها المريض الالتزام بتعاطي السوائل لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام هذه التقنية لجميع المرضى الذين يعانون من نفس هذه المشكلة إلا في حالة التحسس من مادة التيتانيوم وهذه نادرة جدا.

وأشار إلى أن التقنية تساهم فيها علاج ارتجاع المريء بنسبة 92 % خلاف العلاج الدوائي للمعدة.