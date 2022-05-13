شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة السمنة..لا للتجارب.. و3 حقوق للمريض قبل العملية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المشاركون بالمؤتمر العالمي للاتحاد الفيدرالي لجراحة السمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية الالتزام بتوصيات ثقافة أخلاقيات جراحة السمنة، التي تتمثل في «معرفة المريض بنوع العملية والطبيب المعالج، وأدواتها المستخدمة، إضافة إلى عدم إجراء عمليات كتجارب على المرضى، والتعرف على الجراحات المعترف فيها على مستوى العالم، التي تصلح للمريض».

140 مشاركاوأطلق مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، أمس فعاليات المؤتمر، الذي يستمر إلى غد، وتنظمه الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة والجمعية الخليجية لجراحة السمنة والرابطة العربية لجراحة السمنة، بمشاركة أكثر من 140 مشاركا، وبحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي.

حلول ملائمةوأوضح رئيس الاتحاد الفيدرالي العالمي لطب وجراحات السمنة د. خالد ميرزا أن المؤتمر أتاح فرصا كبيرة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى عبر 135 محاضرة وورشتي عمل وندوة مفتوحة، لطرح مختلف الحلول العلاجية الملائمة للسمنة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى كفاءة الكوادر الطبية من الأطباء والممارسين والأكاديميين الصحيين والمختصين بتشخيص وعلاج أمراض السمنة.الخبر مقراوبيَّن لـ«اليوم» أن المؤتمر عبارة عن عدد من الجمعيات المجتمعة في مؤتمر واحد، موضحا أن المؤتمر الأساسي هو «مؤتمر الاتحاد العالمي الفيدرالي لطب وجراحات السمنة» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك في المؤتمر الجمعية السعودية لجراحة السمنة، والجمعية الخليجية، ورابطة الجراحين العرب، وأكد أنه تم اختيار المملكة كمركز لأن كونه هو رئيس الاتحاد الفيدرالي العالمي لطب وجراحات السمنة وتخصيص محافظة الخبر مقرا للمؤتمر.

تفوق المملكة وأكد أنه خلال المؤتمرات يتم التحدث عن أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث، مشيرا إلى أنه خلال هذا المؤتمر تم التركيز على الوقاية من السمنة، وآلية الوقاية منها، لافتا إلى تفوق المملكة وتقدمها في هذا المجال، حيث إنه أصبح في كل حي ممشى، وأصبح هناك وجود للنوادي الرياضية بأعداد مناسبة، وكذلك وجود السعرات الحرارية على الوجبات، التي كانت ضمن التوصيات القديمة التي تم تنفيذها.

4 منظمات

وأوضح رئيس المؤتمر واللجنة العلمية د. وليد البخاري لـ«اليوم» أن هذا المؤتمر يعد ثاني أكبر مؤتمر على مستوى الشرق الأوسط والمتعلق بأمراض وجراحات السمنة والغدد الصماء، ويتميز هذا المؤتمر بمشاركة 4 منظمات وفيدراليات مختلفة لمشكلة السمنة، مشيرا إلى أن فيدرالية السمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسعودية والخليج العربي، وجمعية الجراحين السعوديين للبدانة المفرطة والغدد الصماء، اجتمعت وشاركت في إخراج هذا المؤتمر. وبيَّن أن عدد المشاركين تجاوز 140 مشاركا من الخليج والعالم، بمشاركة من 400 طبيب وطبيبة، وأكثر من 120 ورقة عمل علمية.

تقدم ملحوظ

وأشار رئيس الاتحاد العالمي البروفيسور ليليان خلال المؤتمر، إلى التقدم الملحوظ الذي شهدته منطقة الخليج العربي، فيما يتعلق بتحديد وتحسين آليات الوصول إلى العلاجات وخدمات الرعاية الصحية لمرضى السمنة، والجهود المبذولة للتصدي لمخاطرها.

رعاية صحيةورحب مدير عام مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، عبدالله التركي بكل الحضور، متمنيا أن تعود مناقشات المؤتمر ومخرجاته بالفائدة على الحضور، وبما ينعكس إيجابا على خدمات الرعاية الصحية في المملكة والشرق الأوسط، مضيفا أن استضافة مثل هذه المؤتمرات تأتي في إطار المسؤولية العلمية والمجتمعية لمجموعة د. سليمان الحبيب، خصوصا أن المجموعة تُعد من أكبر القطاعات الصحية، التي تبنت إقامة وتنظيم المؤتمرات العالمية والبرامج التدريبية والتأهيلية منذ تأسيسها.