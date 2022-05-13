شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شوارع وأرصفة الخفجي بأعلى معايير الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، مشروع صيانة الشوارع والأرصفة واللوحات الإرشادية بالمحافظة، ضمن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك خلال الجولة التي قام بها مؤخرًا، رافقه فيها مدير قسم المشاريع م. مراد الزهراني، والمشرف على المشاريع والصيانة حمود الشراري.

وأوضح م. الحميداني أن الجولة جاءت للتأكد من سير العمل، والاطلاع على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وسيرها وفق المخطط لها، مع التأكيد على توفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيرًا إلى البدء في أعمال السفلتة بالمحافظة والوقوف على شارع الرياض بحي الريان.

وأوضح أن الكمية التي استخدمت في أعمال السفلتة 18250 ألف متر مربع من الأسفلت، إضافةً إلى كشط وسفلتة دوار الورود بإجمالي 2500 متر مربع من الأسفلت، وكشط جزء من شارع مكة، وجارٍ سفلتته بإجمالي 5252 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى أعمال إغلاق الحفر بالأسفلت بشوارع متعددة بالمحافظة، باستخدام أكثر من 1000 متر مربع.

وتابع: يجري حاليًا استكمال إجراءات الترسية لعدد من المشاريع التي ستخدم المحافظة، ومن ضمنها مشروع صيانة أعمدة الإضاءة، ومشروع تطوير الواجهة البحرية والكورنيش، ومشروع سفلتة مخططات المنح، وتمت مؤخرًا ترسية مشروع استثماري لوحات إعلانية ميجا كوم بعدد 40 بمواقع متعددة بالمحافظة.

وشدد م. الحميداني على أهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل، وتُعد أسلوبًا من أساليب الإشراف الإداري وطريقة لمتابعة الأعمال على أرض الواقع مباشرة لتقييم الواقع الفعلي للأداء بين الحين والآخر.