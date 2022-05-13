شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى «القيم المشتركة».. استقرار العالم مرهون بتعاون قادة الأديان وتحفيز القيم الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المشاركون في ملتقى «القيم المشتركة بين أتباع الأديان» والذي استضافته رابطة العالم الإسلامي بالرياض، أهمية التعاون بين قادة الأديان المختلفة، لتعزيز المشترَكات الإنسانية من أجل عالم أكثر تعاونا وسلاما، ومجتمعات أكثر تعايشا، منوهين بالمسؤولية الدينية الملقاة على عاتق القادة الدينيين في العالم باعتبارهم محل احترام وتقدير من جميع الناس بلا استثناء.

وشددوا، خلال فعاليات الملتقى، على أهمية إقرار خطوات عملية مسؤولة لتفعيل آليات التنسيق والتعاون المشترك بين القادة الدينين عبر العالم، لإطلاق مرحلة جديدة يكون لهم فيها الدور الأكبر لرفع مستوى الوعي والتنوير في مجتمعاتهم وبيئاتهم، وإرشاد الشباب وإنقاذهم من الوقوع في شباك المتطرفين، من خلال توحيد الرؤية، وتحديد الوسائل المناسبة، وعمل برامج مدروسة ومنظمة من أجل جمع قلوب الجماهير الغفيرة على نبذ التعصب والعنصرية والبعد عن التمييز على أساس الدين.

التعايش السلمي

وقال مفتي جمهورية مصر العربية د. شوقي علام، إن ديننا الحنيف قد دعانا إلى التعايش السلمي مع كل من يختلف معنا في الدين والعقيدة، إضافة إلى احترام ودعم القيم المشتركة التي حثت عليها جميع الأديان.

وأضاف أن هناك العشرات، بل ربما المئات، من القيم المشتركة التي نحتاج إلى إبرازها وتفعيلها وتنميتها من أجل أن يعم هذا العالم الأمن والسلام والطمأنينة، عِوضًا عن الحروب والصراعات التي خلَّفتها نظريات صدام الحضارات أو سيادة العالم بفكر أو دين معين، وما حصد العالم من ذلك إلا الخراب والدمار نتيجة هذه الأفكار والنظريات التي لا تمت إلى الأديان بل ولا إلى الإنسانية المجردة بأدنى صلة.

وتابع: لا شك أن المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق القادة الدينيين في العالم تجاه قضية دعم قيم التعايش المشتركة بين الأديان كبيرة وثقيلة، لأن القادة الدينيين على اختلاف أديانهم محل احترام وتقدير من جميع الناس بلا استثناء، نظرًا إلى ما تخلَّقوا به من سمو الهدف ورفعة الرسالة، وأيضًا من التنزه عن الأطماع السياسية والدنيوية، ولما أقامهم الله فيه من مقام رفيع لنشر القيم والأخلاق السامية بين الناس.

مسيرة إصلاح

وأبان أنه لذلك كان لزامًا عليهم أن يقودوا مسيرة إصلاح الخطاب الديني، والابتعاد به عن دائرة العداء والصدام التي تبنَّتها بعض العقول المتطرفة التي نزعت إلى نشر القيم الشاذة المتشددة التي تتنزه عنها جميع الأديان، ومن أجل تحقيق هذه الغاية الكريمة السامية لا بد من التعاون بين القادة الدينيين في العالم من أجل توحيد الرؤية وتحديد الوسائل المناسبة، وعمل برامج مدروسة ومنظمة من أجل جمع قلوب الجماهير الغفيرة على نبذ التعصب والعنصرية والبعد عن التمييز على أساس الدين، وقبل ذلك وبعده لا بد من ترسيخ ثقافة قَبول الآخر واحترام رأيه واعتقاده، وأيضا لا بد من التعاون على المستوى العلمي والأكاديمي من أجل عمل مشروعات علمية وأبحاث علمية رصينة، تعمل على بلورة هذه القيم في صورة علمية صادقة وجادة، تدعم بالمنهج العلمي قيم التعايش المشترك التي دعت إليها جميع الأديان.

صيانة القيموقال البطريرك برثلماوس الأول إن الدين لا يرتبط فقط بمخاوف الإنسان، بل بهوية الشعوب والحضارات، كما أنه يصون القيم الإنسانية، وعلينا التعاون وتطبيق ما نعرفه عن السلام.

وأضاف أن هناك حركات فكرية عدة عززت التطرف، مؤكدا أن الحوار بين الأديان يُقر بوجود الاختلافات بين التقاليد الدينية، لكنه يعزز التعايش السلمي والتعاون بين الشعوب والثقافات، فالحوار بين الأديان لا يعني إقصاء عقيدة الطرف الآخر، بل يعني تغيير تفكير الشخص وسلوكه نحو الآخر.

خطوة جديدةمن جانبه، بين رئيس مجلس الإفتاء بالإمارات العربية المتحدة، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الشيخ عبدالله بن بيه، أن الملتقى يمثل خطوة جديدة في مسار العمل الديني المشترك، ويعكس إيمانا صادقا بقيمة التعاون على الخير، كما يرسخ وعيا عميقا بأننا مثل ركاب سفينة واحدة، تجمعنا وحدة المصير والمسار، ولا منجى للإنسانية إلا بالتضامن والتعاون.

وقال: نستشعر جميعا الحاجة إلى أن تتكامل أدوارنا لنسهم في استعادة الضمير الأخلاقي للإنسانية الذي يعيد الفاعلية لقيم الرحمة، ومعاني التعاون والإحسان، مشيرا إلى أن القيم هي روح الدين ولغته الكونية، ولذلك من المنطلق الصحيح الإيمان بوجود المشتركات وتثمينها وتفعيلها، فهو الذي من شأنه أن يرأب الصدع، ويزيل سوء الفهم، ويخفف من غلو الاختلاف.

تنوع حضاريوقال أمين عام المجلس الإسلامي العربي السيد محمد الحسيني، في مداخلته، إن انعقاد الملتقى يؤكد موقع الرياض كمنارة للاعتدال والوسطية، وكحاملة لواء المحبة والتسامح والسلام في العالم، معتبرا أن مشاركة عدد كبير من القادة الدينيين في الملتقى جعل منه حدثا روحيا تاريخيا استثنائيا.

وأشار إلى نجاح الملتقى في إبراز القيم المشتركة بين أتباع الأديان، وأهمها الاعتراف بالآخر واحترام ثقافة الشعوب المختلفة وأديانهم وقومياتهم في إطار التنوع الحضاري، مشيدا بالرؤية الموحدة حول ضرورة مواجهة التطرف والإقصاء بكل صوره وأشكاله باعتباره يشكل تهديدًا وخطرًا على المجتمعات الإنسانية كلها.

وشدد الحسيني على أهمية تحفيز القيم والمشتركات الإنسانية، وتعزيز خطاب الاعتدال والوسطية والانفتاح، ووضع حد لخطاب الكراهية كشرط للقضاء على مظاهر التطرف وما ينتج عنها من عنف وإرهاب وحروب، مشيرا إلى أن الملتقى صمام أمان لحفظ الاستقرار العالمي يضع حدا لخطاب الصدام الحضاري.

وأكد الحسيني أهمية إقرار خطوات عملية مسؤولة لتفعيل آليات التنسيق والتعاون المشترك بين القادة الدينيين عبر العالم ما يسمح بإطلاق مرحلة جديدة يكون لهم فيها الدور الأكبر لرفع مستوى الوعي والتنوير في مجتمعاتهم وبيئاتهم، وإرشاد الشباب وإنقاذهم من الوقوع في شباك المتطرفين الذين يدفعون بهم لقتل الأبرياء وضرب الأمن والسلم العالميين، مشيرا إلى أن رسالة ملتقى الرياض «روحية» في سبيل تفعيل القيم الإنسانية وتوحيد الجهود لهدم الهوة وبناء جسور التلاقي بين أتباع مختلف الأديان.

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