المسابقات قبل حفل الافتتاح الرسمي.. اليوم انطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم الجمعة 13 مايو 2022 منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية والتي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة من 13 لغاية 31 مايو الجاري برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

بعد سلسلة تأجيلات متكررة للدورة من عام 2019 تنطلق اليوم أكبر تظاهرة رياضية خليجية متعددة الألعاب بعد النسخة الأولى التي استضافتها مملكة البحرين 2011 والنسخة الثانية بالمملكة العربية السعودية 2015.

وستبدأ الدورة ببعض المنافسات قبل حفل الافتتاح الرسمي الذي سيقام بتاريخ 22 مايو بسبب الاختبارات الدراسية والارتباطات القارية لعدد من الاتحادات وفق ما صرح به رئيس اللجنة الرياضية والملاعب حيدر فرمن.

تتضمن الدورة منافسات في 16 لعبة رياضية هي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة قدم الصالات والسباحة وألعاب القوى والكاراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة والبادل إضافة إلى رياضة الألعاب الإلكترونية.

وتشهد الدورة للمرة الأولى مشاركة العنصر النسائي إذ ستشارك اللاعبات في سبع مسابقات تشمل كرة قدم الصالات والالعاب الالكترونية والبادل والدراجات الهوائية والعاب القوى وكرة الطاولة وكرة السلة المصغرة 3×3.

وستقام منافسات الدورة على 12 ملعبا وصالة ومضمارا ومركزا وموقعا سيحتضنون المنافسات التي تضم أكثر من 1700 لاعب ولاعبة بعد اكتمال تسجيلهم من قبل اللجان الأولمبية والاتحادات الوطنية الخليجية.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا عن تميمة الدورة وهي «الحصني سالمي»، وتمثل التميمة مجسم لحيوان «الحصني سالمي» وهو حيوان الثعلب المستوحى من البيئة الكويتية، وان اختيار هذه التميمة جاء لكونه من الحيوانات البرية التي عاشت في صحراء الكويت والجزيرة العربية، مشتهرا بمقاومته لقسوة الصحراء ومثابرته بالمعيشة في هذه البيئة.