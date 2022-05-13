منتخب ألعاب القوى يدشن مشاركة البحرين الرسمية

محمد بن مسعود - الدمام - يدشن منتخبنا الوطني لألعاب القوى للسيدات مشاركة مملكة البحرين بمنافسات دورة الألعاب الخليجية عندما يبدأ مشاركته الجمعة 13 مايو 2022 في مسابقة «أم الألعاب» التي سيحتضنها مضمار وميدان أحمد الرشدان بمنطقة كيفان.

وكان منتخب السيدات قد وصل إلى الكويت يوم الأربعاء واستقر بفندق موفنبيك البدع المخصص لمنتخبات ألعاب القوى.

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى للسيدات كلا من هاجر العميري (سباق 100 متر)، زينب موسى، إيمان عيسى جاسم (سباق 200 متر)، منى سعد مبارك، عواطف أحمد (سباق 400 متر)، تاجيست ميكونن (800 متر)، وينفرد يافي، تاجيست ميكونن (1500 متر)، بونتو إيداو، تجست جاشاو (سباق 5 آلاف متر)، بونتو ايداو، فيولا جيوجومبا (سباق 10 آلاف متر)، وينفرد موتيلي، روث جيبيت (سباق 2000 متر موانع)، صالحة محمد جاسم، أمينة يوسف جمال (سباقي 100 و400 متر حواجز).

وتضم القائمة كذلك فاطمة مبارك عيسى (مسابقتي الوثب الطويل والوثب الثلاثي)، نورة سالم جاسم (مسابقتي دفع الجلة ودفع القرص)، هاجر سعد العميري، إيمان عيسى جاسم، فاطمة مبارك، زينب موسى علي (سباق التتابع 4X 100 متر)، أمينة يوسف جمال، منى سعد مبارك، عواطف اموليايو احمد، صالحة محمد جاسم (سباق التتابع 4x 400 متر).

ويتضمن برنامج مسابقات الفترة الصباحية في اليوم الأول بنصف نهائي سباق 100 متر الساعة 9 صباحا، نصف نهائي 100 متر حواجز الساعة 9:15 صباحا، نصف نهائي سباق 400 متر الساعة 9:30 صباحا.

أما برنامج الفترة المسائية يتضمن نهائي القفز بالزانة الساعة 5 م، ونهائي 100 متر حواجز الساعة 5 م، ونهائي دفع الجلة الساعة 5 م، ونهائي الوثب الطويل الساعة 5:15 م، ونهائي رمي الرمح الساعة 5:20 م، ونهائي سباق 10 آلاف متر الساعة 5:30 م، ونهائي سباق 100 متر الساعة 6:20 م، ونهائي سباق 400 متر الساعة 6:40 م.

وستكون عداءات البحرين على موعد مع الفوز بالميداليات الملونة والمنافسة على المركز الأول والميداليات الذهبية.