وصول البعثة الإدارية إلى الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت البعثة الإدارية لمملكة البحرين إلى دولة الكويت الشقيقة مبكرا حيث كان مدير البعثة حسن الخاجة على رأس الوفد الإداري الذي وصل يوم الإثنين الماضي بهدف التحضير والإعداد وتهيئة كافة النواحي الإدارية للمنتخبات الوطنية المشاركة.

وضم الوفد الإداري كلا من نائب رئيس البعثة فواز شمسان واعضاء الوفد الإداري حسن جمعة ويوسف حسين وفي بوعلاي والمدير الفني الوناس مادن فيما انضمت إلى البعثة الإدارية يوم الخميس 12 مايو كلا من رؤى بوعسلي واختصاصية العلاج الطبيعي مريم الظاعن على أن يصل باقي اعضاء البعثة الإدارية لاحقا.

هذا وكانت إدارة البعثة قد استقبلت منتخب ألعاب القوى للسيدات الذي وصل إلى الكويت مساء الأربعاء الماضي حيث تم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال المنتخب وإقامته بفندق الدورة وتعريفهم بالجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.