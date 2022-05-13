عيسى بن علي يستقبل رئيسي اتحادي الدراجات الهوائية والألعاب الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية.

ورحب سموه برئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وأشاد بالجهود التي يبذلها الاتحاد للنهوض برياضة الدراجات الهوائية وتطويرها بما يسهم في تعزيز مكانة اللعبة الأولمبية، وأطلع سموه على قائمة المنتخب المشارك بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستحتضنها دولة الكويت خلال الفترة من 13 لغاية 31 مايو الجاري وآخر التحضيرات التي قام بها الدراجون.

وقدم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة شرحا موجزا عن مراحل الإعداد التي خاضها المنتخب لدورة الألعاب الخليجية مشيدا بدعم اللجنة الأولمبية البحرينية وما تقوم به من دور بارز في تعزيز مسيرة رياضة الدراجات الهوائية.

كما استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة حسين علي الكوهجي رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية، ورحب سموه به منوها بالدور الذي يقوم به الاتحاد في تنمية ورعاية مختلف الألعاب الإلكترونية التي باتت أحد الألعاب التي أدرجت مؤخرا في العديد من الدورات الإقليمية والقارية ومن بينها دورة الألعاب الخليجية الثالثة.

واطلع سموه على استعدادات لاعبي المنتخب لتمثيل البحرين بدورة الألعاب الخليجية وعبر سموه عن أمله في إحراز افضل النتائج التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة في الحدث الخليجي.

وبدوره عبر حسين علي الكوهجي عن بالغ شكره وتقديره للجنة الأولمبية على ما تقدمه من دعم ومساندة لسائر المنتخبات الوطنية.