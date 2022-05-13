عيسى بن علي يشيد بتحضيرات منتخبي الرماية وألعاب القوى لدورة الألعاب الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالتحضيرات الجادة التي يقوم بها كلا من اتحاد الرماية واتحاد ألعاب القوى للمشاركة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة من 13 لغاية 31 مايو الجاري.

جاء ذلك لدى زيارته الميدانية للمنتخبين الوطنيين والتي نقل لهم فيها تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والنجاح وذلك بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية فارس الكوهجي.

وكان سموه قد زار الاتحاد البحريني للرماية بميدان الرفه وكان في استقبال سموه الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة رئيس الاتحاد وعدد من اعضاء مجلس الإدارة حيث نوه سموه بالمكانة المتميزة للرماية البحرينية، وما حققته من إنجازات والتقى سموه بعدد من لاعبي المنتخب وأثنى على التحضيرات التي يقوم بها الرماة وعبر سموه عن ثقته بهم بتحقيق النتائج التي تليق بسمعة الرماية البحرينية.

كما قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بزيارة للاتحاد البحريني لألعاب القوى وكان في استقبال سموه رئيس الاتحاد محمد عبداللطيف بن جلال، حيث أطلع سموه على آخر الإستعدادات للمشاركة البحرينية في ألعاب القوى وأطلع سموه على جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب وشد أزرهم وحثهم على التمثيل المشرف خصوصا في ظل الإنجازات الباهرة التي حققتها أم الألعاب على الصعيد الأولمبي والعالمي والقاري والإقليمي لتشكل واجهة مشرفة للوطن في كل المحافل، وأكد سموه بأن منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات من المنتخبات التي يعول عليها لتحقيق العديد من الميداليات الملونة في ظل ما يتمتع به من عناصر بارزة منوها سموه بالدور البارز الذي يلعبه الاتحاد في احتضان ودعم اللعبة وتوفير مختلف الظروف الملائمة أمام المنتخبات، مؤكدا سموه وقوف ودعم اللجنة الأولمبية لمنتخب ألعاب القوى وسائر المنتخبات بهدف إنجاح المشاركة البحرينية.