خالد بن حمد يجتمع مع وزير الأشغال ووزير شؤون الشباب والرياضة

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمكتب سموه في قصر الوادي صباح أول أمس «الأربعاء»، بوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد، وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة.

كما حضر الاجتماع، وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. أحمد عبدالعزيز الخياط، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن صادق عسكر.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير شؤون الشباب والرياضة، ونقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لهما ولجميع منتسبي الوزارتين دوام التوفيق والنجاح، في تنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تعزز الجهود التي يبذلها سموه من أجل رفعة وتقدم المملكة.

وخلال اللقاء، بحث سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير شؤون الشباب والرياضة، سبل التعاون بين الهيئة العامة للرياضة والوزارتين، إذ وجّه سموه للتنسيق لوضع دراسة متكاملة تسهم في سرعة تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية التي تلبي احتياجات الأندية والجهات الرياضية، بما ينعكس على تحقيق التطور والتقدم بالمنظومة الرياضية، والتي تدفعها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030.