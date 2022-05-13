الريال يرسل ليفانتي إلى الدرجة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

دفع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، ليفانتي ضيفه إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما سحقه 6-0، الخميس، في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد الريال، الذي خسر ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره اللدود أتلتيكو في المرحلة الماضية، إلى 84 نقطة في صدارة البطولة التي حسم تتويجه بها رسميا هذا الموسم في وقت سابق.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة ليظل في قاع الترتيب برصيد ويتأكد هبوطه للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف قادش، صاحب المركز السابع عشر الرابع من القاع، أولى مراكز الأمان.

وفي حال فوز ليفانتي في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة هذا الموسم وخسارة قادش فيهما، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 35 نقطة، ليحتكما حينها إلى المواجهات المباشرة، التي تصب في تلك الحالة في مصلحة قادش.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 في مواجهتهما المباشرة بجولة الذهاب بالمسابقة، قبل أن يفوز قادش 2-0 في الإياب.

ورغم الفوز الكبير للريال لكنه تحقق بأقل مجهود، وكان بإمكان نجومه إضافة المزيد من الأهداف لولا لجوء لاعبيه للاستعراض من ناحية، وسوء الحظ الذي طاردهم من ناحية أخرى.

وافتتح فيرلان ميندي التسجيل للريال في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريم بنزيمه ورودريجو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و34 على الترتيب، فيما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الرابع في الدقيقة 45.

وأضاف فينيسوس الهدفين الخامس والسادس للريال في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع، عقب تسجيله 3 أهداف «هاتريك».