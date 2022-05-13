محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في واشنطن برئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين.

وناقش الجانبان أهداف السياسة المشتركة بين البلدين، بما في ذلك تأمين انتعاش اقتصادي قوي وشامل، ومكافحة تغير المناخ، وتسهيل انتقال عادل لقطاع الطاقة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية تلتقي برئيس الوزراء الفيتنامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.