شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث تعزيز العلاقات النيابية والعدلية مع أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير العدل الأذربيجاني فكرت فاروخ أوغلو محمدوف بمقر وزارة العدل الأذربيجانية في العاصمة باكو، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الذي يزور جمهورية أذربيجان بدعوة رسمية من المدعي العام الأذربيجاني كمران علييف.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول عدد من المشتركات بين البلدين، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات النيابية والعدلية وتطويرها.

كما التقى النائب العام خلال زيارته جمهورية أذربيجان برئيسة المجلس الوطني ( البرلمان ) صاحبة علي قيزي قفاروفا، واستعرض معها عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.