إنجاز علمي غير مسبوق.. نباتات الأرض تنمو في تربة القمر

محمد بن مسعود - الدمام - زرع العلماء لأول مرة بذورًا في تربة جلبوها من القمر، وهي عبارة عن عينات تم أخذها خلال بعثات إدارة الطيران والفضاء (ناسا) في عامي 1969 و1972، في إنجاز يفتح آفاقًا لاستخدام نباتات الأرض في بؤر استيطانية بشرية في عوالم أخرى.

وقال باحثون، أمس الخميس، إنهم زرعوا بذور عشبة مزهرة صغيرة تسمى «رشاد أذن الفأر» في 12 حاوية صغيرة، في كل منها جرام واحد من تربة القمر «الثرى القمري»، وشاهدوها وهي تنبت وتنمو.

ويختلف الثرى القمري، ذي الجزيئات الحادة والقليل من المواد العضوية، اختلافًا كبيرًا عن تربة الأرض لذلك لم يكن معروفًا ما إذا كانت البذور ستنبت أم لا.

وقالت آنا ليزا بول، أستاذة علوم زراعة نباتات البساتين، ومديرة المركز متعدد التخصصات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية في جامعة فلوريدا، والرئيسة المشاركة في الدراسة التي نشرتها مجلة كوميونيكشنز بيولوجي: «يمكن للنباتات أن تنمو في الثرى القمري (تربة القمر)».

كما ظهرت عليها علامات جينية تدل على هذا الإجهاد، بصورة تشبه ما يترتب على تفاعلات النبات مع الملح والمعادن وتعرضها لعمليات الأكسدة.