سفير المملكة لدى تنزانيا يلتقي بمدير جامعة دار السلام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض التقى عبدالله بن علي الشريان، اليوم، بمدير جامعة دار السلام الدكتور جاكايا كيكويتي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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