طرح فرصتين استثماريتين بمحافظة رفحاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رفحاء طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء اليوم، فرصتين استثماريتين تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة محطة فحص دوري للسيارات بمخطط المعارض برفحاء، بمدة عقد إيجارية تصل إلى 15 سنة، وبمساحة 19,878 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم في محافظة رفحاء، بمدة عقد إيجارية تصل إلى 15 سنة، وبمساحة 1,800 مترًا مربعًا.

ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

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