محمد بن مسعود - الدمام - كنز رباني عجيب .. فاكهة تعمل على معالجة فقر الدم والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين .. تعرف عليها

يعتبر الأناناس من الفاكهة الأستوائية التي تتميز بمذاق رائع، فمن الصفات المميزة لفاكهة الأناناس هو أنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات و منها فيتامين أ و فيتامين ب و فيتامين ج، كما ينصح به الكثير من الأطباء فضلاً لما يحتويه من معادن مهمة تفيد جسم الأنسان بشكل عام، ومنها الكالسيوم، والفسفور، و الكبريت، و الحديد.

كما أن فاكهة الأناناس تحتوي على كثير من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، بالأضافة إلى ذلك فإن الأناناس يعتبر غذاء صحي وجيد فهو يتميز بإنه سريع وسهل الهضم كما أنه أيضاً مدر للبول، ويساعد أيضاً غي مكافحة السموم مما يفيد ذلك في حالات قرحة وينتج عن ذلك أيضاً تفتيت الحصى، وكذلك أيضاً يعمل على تهدئ الالتهابات التي يمكن أن يصيب الأنسان بها.

فقد أثبتت بعض الدراسات و الأبحاث الطبية على أن فاكهة الأناناس تعتبر علاج فعال لكثير من المشاكل الصحية التي قد تواجهة الأنسان، وهو بالفعل يدخل في كثير من الحالات المرضية مثل فقر الدم، وعسر الهضم، والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين.

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حيث نجد الكثير يمكنه أستخدام الأناناس في أكثر من حاجة، وذلك فهو فاكهة لذيذة الطعم، فيمكننا أستخدامه كمادة تستعمل في تطرية اللحم القاسي، منا يكافح الرشح وجميع عوارضه، ويرجع ذلك بسبب أن الأناناس يحتوي على العديد من الفيتامينات، وخاصةً فيتامين C، مما يساعد أيضاً في تكسير العطش والحر صيفاً ويمنع ضربات الشمش التي يمكن أن تصيب الأنسان ببعض المساكل الصحية فيما بعد.

فمن فوائد الأناناس أنه يحتوي على كل من الفسفور والمنغنيز مما يجعل لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها، فالمغنينز مهم في عملية التمثيل الغذائي الذي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام، وامتصاص الكالسيوم، وتشكيل النسيج الضام.

يخفف الام العضلات، لأنه يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم الفعال جدًا في تخفيف الام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا فقد يساعدك تناول الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة.