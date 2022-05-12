اخبار دوليه – محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية.
و بحث سموه و المسؤول العسكري الأميركي – خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ – علاقات الصداقة و مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية و العسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.. و تناولا عددا من القضايا و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء .. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و اللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة.
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