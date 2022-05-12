مضاعفة إنتاج الحمام اللاحم 300% خلال عامين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكَّدَ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، عمل الوزارة على مضاعفة إنتاج الحمام اللاحم بالمملكة بنسبة 300% خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة اليوم بعنوان: (الممارسات السليمة لتربية وإنتاج الحمام اللاحم)، بحضور رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لدى المملكة المستشار لوران استراد، ومشاركة خبراء ومتخصصين فرنسيين في هذا المجال، بالتنسيق مع السفارة الفرنسية بالرياض.

وأوضح المهندس العيادة أن فريقًا حكوميًّا زار بعض الدول في الفترة الماضية؛بغرض تطوير هذا القطاع، واستقر على التنسيق مع فرنسا كأفضل شريك فني نستطيع العمل معه في هذا المجال، مبديًا سعادته بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لتطوير قطاع إنتاج الحمام اللاحم بالمملكة.

وأبان العيادة أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عام ونصف العام، على اعتماد خطة لتطوير قطاع إنتاج الحمام اللاحم بالمملكة؛تهدف إلى مضاعفة الإنتاج، وزيادة الكفاءة الإنتاجية بنسبة 100%، وأيضًا مساعدة القطاع الخاص على توقيع بعض مذكرات التفاهم، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت مسحًا شاملًا لإنتاج الحمام اللاحم بمناطق المملكة المختلفة؛أسفر عن وجود فرصٍ كبيرة أمام المستثمرين في هذا القطاع.

ولفت الانتباه إلى أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية لإنتاج أمهات الحمام اللاحم بالمملكة خلال الفترة المقبلة؛لتكون المملكة العربية السعودية مصدرًا لأمهات الحمام اللاحم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وثمّن العيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص في الجانبين السعودي والفرنسي، وقال: “نعوّل كثيرًا أن يسهم هذا التعاون في تطوير القطاع، وزيادة الإنتاج، وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية”، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات الفرنسية الرائدة في هذا المجال أجرت مسحًا لعمل تطوير قطاع إنتاج الحمام اللاحم بالمملكة، وستُناقش ما تطرحه مع المستثمرين في هذا القطاع للوقوف على آليات تطويره بالمملكة، كاشفًا عن زيارة مرتقبة تنظمها الوزارة لمستثمرين من القطاع الخاص السعودي إلى جمهورية فرنسا خلال سبتمر المقبل، للوقوف على فرص تجارب نجاح

هذا القطاع.

من جهتهم، استعرض خبراء ومتخصصون فرنسيون تجربتهم في تربية وإنتاج الحمام اللاحم، وتناولوا آليات تطوير القطاع بالمملكة، مشيرين إلى توفُّر كل عوامل الاستثمار فيه،حيث اطلعوا على مزارع تربية الحمام في السعودية، ووجدوا بها أنواعًا جيدةً، مؤكدين أن أجواء المملكة مناسبة لتربية وإنتاج الحمام.