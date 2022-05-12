محمد بن مسعود - الدمام - العمالة في المملكة تستفيق على صدمة قرارات جديدة.. تعرف على المهن الخاصة للسعوديين وممنوع العمل فيها من اليوم وصاعدا ؟

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قرارًا بحظر امتهان مهن (السكرتارية، والترجمة، وأمانة المخازن، وإدخال البياناتوقال المختص في الموارد البشرية، ماجد القعيط، إن أي موظف غير سعودي يعمل في أحد المهن الـ 4 يُعتبر مخالف 100%.

وأشار، خلال لقاءٍ له في قناة الإخبارية السعودية، إلى أن تلك المهن هي أول مهن تكون بها توطين بنسبة 100%، حيث كانت توجد مهن بها توطين جزئي بنسبة 25% أو 30%.

وأكد “القعيط” أن أي مُقيم كان يمتهن هذه المهن قبل تنفيذ القرار يُعتبر عمله مخالف 100%.

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ويأتي قرار وزارة التنمية البشرية بقصر امتهان مهن الترجمة وإدحال البيانات والسكرتارية وأمانة المخازن، على السعوديين فقط في ضوء اء رؤية المملكة 2030 م، والتي تهدف من خلاله إلى استغلال الموارد البشرية السعودية بالشكل الذي يخدم البلاد من مختلف النواحي، توفير ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل للسعوديين، وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للسعوديين والسعوديات، والحد من البطالة بين فئة حديثي التخرج، وتحفيز الاقتصاد السعودي من خلال الحد من تدفق النقد من البلاد عبر المُقيمين.

وفي أغسطس الماضي، حظرت المملكة عمل غير السعوديين في مهن خدمة العملاء عن بُعد، بهدف تيسير تجربة العملاء من خلال التعامل مع كوارد سعودية، وتعزيز التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحفيز العمل عن بُعد والوصول إلى كافة المناطق، وتقليل هجرة الوظائف، بجانب حماية البيانات الوطنية.

على غير السعوديين، على أن يدخل القرار حيذ التنفيذ اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 8 مايو الجاري.